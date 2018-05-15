Турция отзывает послов в США и Израиле

2018-05-15 00:34 | www.oxu.az | 6

Израиль является террористическим государством.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Израильское государство осуществляет террор. Израиль террористическое государство», - сказал турецкий лидер.

По его словам, действия израильских властей в секторе Газа являются геноцидом.

Эрдоган также в эфире телеканала NTV в ходе своего визита в Великобританию заявил, что Анкара отзывает для консультаций своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля в секторе Газа, жертвами которых стали более 50 палестинцев.

«Турция жестко отреагирует на это. Мы отозвали наших послов из Вашингтона и Тель-Авива для консультаций.

Мы созываем чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества – надеюсь, в пятницу встретимся в Еникапы в Стамбуле.

Мы также предлагаем созвать экстренное заседание Совбеза ООН, проведем переговоры со многими лидерами.

Начиная с завтрашнего дня объявляем трехдневный национальный траур», - заявил Эрдоган.

А.Б.

