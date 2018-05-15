Зариф и Могерини обсудят в Брюсселе ситуацию с иранской сделкой

2018-05-15 02:20 | www.apa.az | 3

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, а также министры иностранных дел ФРГ, Франции и Великобритании проведут во вторник в бельгийской столице встречу с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы обсудить ситуацию вокруг соглашения по ядерной программе Тегерана.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, главы дипломатических ведомств планируют также обсудить последние заявления президента США Дональда Трампа в отношении соглашения по ядерной программе Ирана.

Глава МИД Ирана Зариф в эти дни совершает турне по странам - участницам соглашения. 13 мая он был в Пекине, затем в понедельник, 14 мая, он прибыл для консультаций в Москву.