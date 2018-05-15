В Сумгаите при ДТП погиб сотрудник полиции

2018-05-15 02:46 | www.apa.az | 5

На территории города Сумгаит произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает АПА, на автостраде Баку-Губа столкнулись легковые автомобили марок "Hyundai" и "Ford".

После столкновения "Hyundai" загорелся. В результате аварии на месте происшествия погиб водитель автомобиля Хаям Бекирзаде (1991 г.р.). Водитель и пассажирка автомобиля "Ford" госпитализированы.

Как стало известно, погибший Х.Бекирзаде являлся сотрудником Государственной дорожной полиции Хызынского района.