Лидеры Турции и Палестины осудили перенос посольства США в Иерусалим

2018-05-15 03:32 | www.apa.az | 6

Лидер Турции Тайип Эрдоган провел в понедельник телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которого они осудили решение Вашингтона о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, а также убийства израильскими военнослужащими палестинцев.

Как передает APA со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило Анатолийское агентство на своей странице в Twitter.

Массовые выступления палестинцев в секторе Газа продолжаются с конца марта, и в понедельник они вспыхнули с новой силой в связи с церемонией открытия посольства США в Иерусалиме. По последним данным палестинского министерства здравоохранения, жертвами столкновений на границе сектора Газа в понедельник стали 52 палестинца, свыше 2 тыс. пострадали.