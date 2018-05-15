Британские пограничники начали задерживать россиян

2018-05-15 00:40 | www.oxu.az | 5

Британские пограничники и полицейские проводят немотивированные задержания и допросы российских граждан.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении посольства России в Лондоне.

В дипведомстве отметили, что среди задержанных граждане России, прибывшие в страну на законных основаниях - при наличии британской визы.

«Если у вас возникли аналогичные проблемы в аэропортах по прилёте до или после прохождения паспортного контроля, сообщите об этом в Посольство по электронной почте на основе конфиденциальности для учёта и предотвращения возможного дискриминационного подхода со стороны британских властей в отношении российских граждан, прибывающих в Великобританию», - отмечают дипломаты.

А.Б.

