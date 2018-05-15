Посольства США взяты под усиленную охрану

2018-05-15 01:21 | www.oxu.az | 6

Посольства США в Иордании, Израиле и Турции усилили меры безопасности из-за протестов в секторе Газа.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на NBC News.

По данным телеканала, который ссылается на военные источники, в каждое из посольств добавлены по меньшей мере по 10 морских пехотинцев.

Кроме того, власти США рассматривают возможность увеличения охраны в других дипмиссиях в регионе.

Решение принято из-за опасений в связи с обострением ситуации в секторе Газа из-за открытия посольства США в Иерусалиме.

А.Б.

