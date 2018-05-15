В столице штата Миссисипи 28 мая объявлен "Национальным днем Азербайджана"

2018-05-15 05:02 | www.apa.az | 6

Мэр столицы и крупнейшего города штата Миссисипи Джексона Чокве Антар Лумумба (Чокве Антар Лумумба) подписал декларацию в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в США, в заявлении говорится, что 28 мая 1918 года впервые на мусульманском востоке была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика - первая светская парламентская республика, предоставившая всем гражданам республики равные права, а также раньше, чем во многих ведущих странах мира, предоставившая женщинам право голосования. В документе подчеркивается, что АДР была признана рядом государств, включая США. В декларации также подчеркивается, что Азербайджан, расположенный в важном Каспийском регионе, является важным стратегическим партнером США.

Также отмечается, что в 1991 году после распада Советского Союза Азербайджан укрепил свою независимость и суверенитет. Сообщается, что каждый год миллионы проживающих в разных странах мира, включая США, азербайджанцев отмечают 28 мая как Национальный день.

Ч. А. Лумумба призвал жителей города вместе с миллионами азербайджанцами в мире, а также десятками тысячами азербайджанцев, проживающими в США, отметить 100-летие Азербайджанской Демократической Республики.