Число погибших в Газе палестинцев возросло до 59 - ОБНОВЛЕНО-6

2018-05-15 05:09 | www.apa.az | 6

Число палестинцев, погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, возросло до 59, среди них восьмимесячная девочка, которая умерла, надышавшись газом.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения автономии.

Ранее сообщалось о 55 погибших.

"Восьмимесячная палестинская девочка Лейла Анвар Гандур умерла, надышавшись газом в восточном районе сектора Газа", сообщили в ведомстве.

По данным минобороны Израиля, в акциях на 12 участках границы участвовали 35 тысяч человек.

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23:20

Жертвами действий Израиля в секторе Газа 14 мая стали 55 человек, 2771 ранен.

Как сообщает АПА, об этом РИА Новости заявил пресс-представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кедра.

"Итоговый счет жертв израильской агрессии сегодня 55 погибших, в том числе семь несовершеннолетних детей и одна женщина", заявил Ашраф аль-Кедра. Он добавил, что пострадал 2771 человек, в том числе 79 женщин.

"Всего жертвами с 30 марта стали 104 человека, и более 12 тысяч пострадали", — подчеркнул он.

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20:29

Число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа в понедельник палестинцев возросло до 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения.

Как передает АПА, об этом РИА Новости сообщил официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

"В секторе Газа 52 человека погибли, 2410 ранены", сообщил Ашраф аль-Кидра. По его словам, больницы на территории сектора Газа нуждаются в лекарствах для оказания помощи пострадавшим.

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18:41

Число погибших в результате столкновений с сотрудниками израильских правоохранительных органов палестинцев достигло 43.

Как сообщает АПА, число раненых 1500.

Столкновения продолжаются.

16:25

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Число палестинцев, погибших в столкновениях с израильскими войсками в Газе, возросло до 28.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра. Число раненых более 900. Среди жертв есть ребенок.

Израильские военные насчитали более 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы. Они бросают самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения.

Израильская армия отправила в Газу две дополнительные пехотные бригады. Еще одну бригаду перебросили на Западный берег реки Иордан.

15:12

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Число палестинцев, погибших в ходе акции протеста против переноса посольства США в Иерусалим, растет.

Как сообщает АПА, число погибших от пуль израильских военных достигло 16.

Сообщается, что сотни людей ранены.

Столкновения продолжаются.

14:55

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Число погибших на проводимой палестинцами акции протеста против переноса посольства США в Иерусалим растет.

Как сообщает АПА, число погибших от пуль израильских военных достигло 7.

Сообщается, что есть более 500 раненых.

Столкновения продолжаются.

14:42

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Число погибших в ходе проводимой палестинцами акции протеста против переноса посольства США в Иерусалим растет.

Как сообщает АПА, число погибших от пуль израильских военных достигло 7.

Сообщается, что есть многочисленные раненые.

Столкновения продолжаются.

13:16

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С 30 марта на границе сектора Газа с Израилем палестинцы проводят акцию протеста против переноса посольства США. Акция продлится до 15 мая.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Haaretz», в этот день кульминацией палестинского протеста должен стать многотысячное шествие жителей Газы вдоль границы с Израилем. 15 мая для палестинцев — день «Накба» («День катастрофы»), когда 70 лет назад, после образования в 1948 году Государства Израиль, начался исход палестинцев со своих исторических земель.

Армия обороны Израиля объявила прилегающую к Газе территорию на границе с еврейским государством «закрытой военной зоной». Приближение участников акций протеста к этой зоне пресекается огнём с израильской стороны.

По версии официального Тель-Авива, большинство погибших в результате огня с территории Израиля — боевики движения ХАМАС, которое считается организатором массового протеста на границе.

За прошедшие с начала акции недели погибло более 40 жителей палестинского анклава, сотни человек получили ранения.



Отметим, сегодня в Иерусалиме пройдёт церемония открытия нового посольства США в Израиле. На мероприятии, которое стало следствием вызвавшего в мире широкий резонанс решения президента Дональда Трампа о признании Иерусалима израильской столицей и переносе туда из Тель-Авива американской дипмиссии, будут присутствовать делегации более 30 стран. Делегацию США возглавляет министр финансов Стивен Мнучин. В её составе, в частности, посол США в Израиле Дэвид Фридман, дочь американского лидера Иванка и его зять Джаред Кушнер, старший советник Трампа. Сам президент США обратится к участникам церемонии с помощью видеосвязи из Вашингтона.