Тяжелое ДТП в Сумгайыте: погиб полицейский

2018-05-15 01:41 | www.oxu.az | 6

На трассе Баку-Губа произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, житель Хызы Бекирзаде Хаййам Юсиф оглы 1991 г.р. на трассе Баку-Губа на управляемом им личном автомобиле столкнулся с автомобилем марки «Ford» на территории поселка Г.З.Тагиева г. Сумгайыт.

Во время тяжелого ДТП водитель Х.Бекирзаде скончался на месте происшествия.

Находившиеся в другом автомобиле два человека были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями.

В результате аварии один из автомобилей полностью сгорел.

Х.Бекирзаде является сотрудником Государственной дорожной полиции Хызынского района.

Он направлялся домой после смены на своем личном автомобиле.

По факту ведется расследование.

А.Б.

