Тяжелое ДТП в Сумгайыте: погиб полицейский

2018-05-15 01:41 | www.oxu.az | 6
На трассе Баку-Губа произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, житель Хызы Бекирзаде Хаййам Юсиф оглы 1991 г.р. на трассе Баку-Губа на управляемом им личном автомобиле столкнулся с автомобилем марки «Ford» на территории поселка Г.З.Тагиева г. Сумгайыт.
Во время тяжелого ДТП водитель Х.Бекирзаде скончался на месте происшествия.
Находившиеся в другом автомобиле два человека были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями.
В результате аварии один из автомобилей полностью сгорел.
Х.Бекирзаде является сотрудником Государственной дорожной полиции Хызынского района.
Он направлялся домой после смены на своем личном автомобиле.
По факту ведется расследование.