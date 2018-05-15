В России трагически погиб молодой азербайджанец

2018-05-15 01:50 | www.oxu.az | 7

В Волховском районе Ленобласти России в результате несчастного случая погиб 24-летний гражданин Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на m.47news.ru, около 8 часов 14 мая на заводе шампанских вин на улице Вокзальной в Волхове в результате несчастного случая погиб 24-летний водитель погрузчика.

По предварительным данным, он выгрузил паллету и стал сдавать задним ходом, выезжая со склада по наклонному спуску.

В какой-то момент погрузчик стал заваливаться на бок, парень попытался выскочить, но не успел. Тяжелая машина раздавила ему голову.

К приезду скорой он был уже мёртв, рассказали медики.

Покойный пару недель назад отпраздновал день рождения.

А.Б.

