Пользователей Chrome и Firefox атаковал опасный вирус

2018-05-15 02:20 | www.oxu.az | 6

Исследователи из компании Proofpoint обнаружили новое вредоносное ПО под названием Vega Stealer, которое угрожает пользователям браузеров Google Chrome и Firefox.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру.

По словам экспертов по безопасности, при помощи нового вируса хакеры крадут данные учетных записей, а также платежную информацию: сохраненные кредитные карты, профили в соцсетях и файлы cookie, которые хранятся в браузерах.

Кроме того, вредоносная программа делает скриншоты системы и сканирует все файлы с расширениями .doc, .docx, .txt, .rtf, .xls, .xlsx и .pdf.

В настоящее время вирус используется для заражения устройств, которыми управляют представители бизнеса: маркетинга, рекламы, связей с общественностью, розничной торговли и производства.

При этом хакеры используют стандартную фишинговую кампанию для распространения ПО.

Они отправляют электронные письма с темами «Требуется разработчик в интернет-магазин», а также присылают персонализированные сообщения отдельным представителям бизнеса.

В письмах содержится вложение под названием brief.doc, в котором вредоносные макросы загружают Vega Stealer.

Несмотря на тривиальный способ передачи вируса, специалисты боятся, что Vega Stealer может превратиться в общую угрозу и распространиться среди обычных пользователей.

А.Б.

