История о культовом литовском фотографе Витасе Луцкусе: в Баку показали фильм "Мастер и Татьяна" (ФОТО)

2018-05-15 00:36 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Всегда интересно узнать, что происходило в душе у гениальных творческих личностей, как они создавали свои шедевры, чем жили, с кем общались, кто влиял на их мировоззрение. Документальные фильмы – это отличный шанс больше узнать о выдающихся людях искусства, их становлении и пути, который они проходили.

Бакинским зрителям была представлена замечательная возможность, посмотрев документальную киноленту "Мастер и Татьяна" раскрыть для себя личность культового литовского фотографа Витаса Луцкуса (1943-1987 годы).

Фильма "Мастер и Татьяна" литовского режиссера Гедре Жичките (Giedre Zickyte) был представлен в Park Cinema Flame Towers в рамках II Европейского фестиваля толерантности IMAGINE, который проходит в Азербайджане 2-17 мая.

В мероприятии приняли участие посол Литвы в Азербайджане Валдас Ластаускас, председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка Шафига Мамедова, известные деятели культуры и искусства, поклонники документального кино.

"Европейский фестиваль толерантности IMAGINE проводится во второй раз и надеюсь, что он будет развиваться и расширять свои масштабы в дальнейшем. Мы стараемся показать в рамках фестиваля работы лучших литовских режиссеров. В прошлом году свои последние фильмы представлял режиссер-документалист Аудрюс Стонис. В этом году в фестивале принимает участие Гедре Жичките, которая представляет молодое поколение литовских режиссеров", - сказал Trend Life посол Литвы в Азербайджане Валдас Ластаускас.

Отметим, что фильм "Мастер и Татьяна" заинтересовал бакинского зрителя еще и тем, что Витас Луцкус посещал Азербайджан, во время этого путешествия был сделан цикл фотографий и, конечно, здесь у него было много друзей.

Также в фильме есть одна интересная деталь, тоже связанная с Азербайджаном, о которой Trend Life ранее рассказала Гедре Жичките: "На протяжении всего фильма звучит специфический мотив, который можно услышать в самом начале, во время показа фотографий, и который создает мистическое чувство вечности. Я случайно услышала этот мотив в старом документальном фильме об Азербайджане. Он был записан в какой-то степи. Это был крайне мистический и замечательный звук ветра. Я была поражена этим звуком, это было именно то, что я искала и не могла найти ни в одной звуковой библиотеке. Так что я использовала оригинальный звук из этого старого документального фильма".

В документальной ленте "Мастер и Татьяна" друзья фотографа Витаса Луцкуса рассказывают о его образе жизни, отношениях с красавицей-женой Татьяной, квартире, где всегда было много вина, разговоры до рассвета, многочисленные гости. Не случайно о жизни фотографа ходили легенды, некоторые факты кажутся невероятными - Луцкус держал в квартире льва, и это не вымысел, а правда.

"Мастер и Татьяна" - это история мятежного творца, история страстной любви и история жизни, закончившейся трагедией.

Конечно, важной составляющей фильма является беседа с Татьяной, которая после трагической гибели супруга переехала в США.