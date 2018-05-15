Туркмены массово распродают имущество

2018-05-15 06:00 | www.oxu.az | 5

Жители Туркменистана начали продавать свои золотые украшения из-за нехватки денег.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Радио Азатлык.

«На базаре у продавцов появилось много золотых украшений советских времен. Из-за нехватки денег люди начали продавать свои золотые кольца, серьги», - сообщает корреспондент канала.

По его словам, в основном это золотые украшения, произведенные в 1980-е годы или в более ранний период.

«В первую очередь это цвет украшений, не желтый и не беловатый, а немножко желто-красный.

Кольца с гранатом, серьги-«тараканы». В сережках застежки с щелчком закрываются и открываются с трудом.

Конечно же, не все носят с собой лупу, но и без лупы можно увидеть перед пробой звездочку», - сообщил эксперт по золоту.

Ломбардов в Туркменистане нет. Золото у населения скупают сами продавцы.

По словам местных жителей, котируется в первую очередь российское золото 585-й и 583-й пробы. В свою очередь повысилась и стоимость золота.

На фоне дефицита и роста цен на продовольствие, все больше людей, испытывая нехватку средств на пропитание, вынуждено распродавать имущество.

В частности, сообщается об участившихся случаях продажи населением бывшей в употреблении бытовой техники и скота.

Многие стали зарабатывать на жизнь, возя в Узбекистан на продажу автозапчасти, парфюмерию, бытовую технику и электронику.

А.Б.

