Жээнбеков: Евразийская интеграция – приоритетное направление внешнеэкономической политики Кыргызстана

2018-05-15 03:08 | www.trend.az | 6

Евразийская интеграция была и остается приоритетным направлением во внешнеэкономической политике Кыргызской Республики. Об этом, как передает Кабар, заявил Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Он подчеркнул, что одним из положительных итогов участия Кыргызстана в Союзе является либерализация рынка труда и улучшение положения трудовых мигрантов.

«При этом, несмотря на позитивные изменения, нам предстоит решить еще немало вопросов, в том числе путем совершенствования положений союзного Договора. Необходимо стремиться к обеспечению равных прав и социальных гарантий трудящихся-мигрантов в нашем интеграционном объединении. В период своего председательства мы проделали значительную работу в рамках Союза по созданию условий для успешного ведения бизнеса и устранения внутренних ограничений в торговле. Наглядным подтверждением позитивных результатов наших совместных усилий в данном направлении является рост объема взаимной торговли государств-членов на 26%», - отметил Жээнбеков.

Глава государства подчеркнул, что особого внимания заслуживает вопрос своевременного выполнения поставленных задач в рамках цифровой повестки, направленные на устранение барьеров в торговле, в том числе по прослеживаемости товаров.