Число погибших в Газе палестинцев возросло до 59

2018-05-15 05:31 | www.trend.az | 6

Число палестинцев, погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, возросло до 59, среди них восьмимесячная девочка, которая умерла, надышавшись газом, сообщает министерство здравоохранения автономии, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о 55 погибших.

"Восьмимесячная палестинская девочка Лейла Анвар Гандур умерла, надышавшись газом в восточном районе сектора Газа", — сообщили в ведомстве.

Столкновения в секторе Газа активизировались на волне возмущения переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, которое состоялось в понедельник и было приурочено к 70-летию израильской государственности.