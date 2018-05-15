КНДР начала демонтаж ядерного полигона Пунгери

2018-05-15 06:33 | www.trend.az | 8

Северная Корея начала работу по демонтажу своего крупнейшего ядерного полигона Пунгери, расположенного на северо-востоке страны, следует из отчета ресурса 38North, который занимается мониторингом ситуации в КНДР, пишет Интерфакс.

Отчет составлен с опорой на последние снимки полигона, сделанные коммерческими спутниками. Его авторы отмечают, что с момента публикации прошлого доклада (24 апреля) со снимков исчезло несколько зданий, обеспечивавших работу Пунгери, а также были частично разобраны ведущие в тоннели рельсы. На снимках не заметно какой-либо значительной активности в районе казарм.

В то же время, отмечаются в отчете, остались нетронутыми крупнейшие здания в командном центре полигона. Входы в тоннели, по всей видимости, до сих пор остаются открытыми. Наблюдатели связывают это с тем, что Пхеньян пообещал провести в конце мая публичную "церемонию" демонтажа Пунгери, на которую пригласят иностранных журналистов.