Эксперты о влиянии ситуации с Ираном на мировой рынок нефти

2018-05-15 08:05 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Восстановление санкций против Ирана скорее всего не окажет ощутимого влияния на предложение на мировом рынке нефти, говорится в исследовании базирующейся в Великобритании консалтинговой компании Capital Economics.

В то же время, согласно исследованию, полученному Trend, геополитическая напряженность в мире увеличилась, и если Иран решит выйти из сделки, влияние ситуации на нефтяное предложение может быть более серьезным. В этом случае цены на нефть будут в плюсе как минимум несколько месяцев.

Отметим, что мировые цены на нефть выросли на три процента после решения президента Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном.

Вашингтон восстановит санкции против Ирана, затрагивающие нефтяной экспорт этой страны. Напомним, что они были сняты с Тегерана согласно условиям Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Новый же пакет санкций вступит в силу немедленно, хотя зарубежным компаниям будет представлено время для выхода из существующих соглашений с Ираном. Кроме того, президент США Дональд Трамп не исключает возможности введения дополнительных санкций против Тегерана, помимо введенных ранее.

"В результате действия предыдущего пакета санкций, введенных в 2012 году, снижение добычи нефти в Иране составило примерно один миллион баррелей в день. Нефтяные цены тогда выросли на 15 процентов, хотя и быстро вернулись на прежние позиции. В этот раз эффект может быть не таким сильным по трем причинам", - говорится в исследовании.

В первую очередь, отмечают эксперты Capital Economics, потому что Тегеран решил пока не выходить из СДПД и воздержаться от возобновления ядерной программы. До тех пор пока Иран соблюдает условия, взятые на себя согласно ядерной сделке, ЕС может не восстанавливать санкции, которые привели к снижению иранского нефтяного экспорта в 2012 году. В таком случае Иран сможет экспортировать, несмотря на американские санкции.