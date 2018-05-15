В Международном аэропорту Гейдар Алиев начал функционировать портал «ASAN Viza»

2018-05-15 10:05 | www.apa.az | 7

С сегодняшнего дня в Международном аэропорту Гейдар Алиев началась выдача виз гражданам иностранных государств посредством терминалов самообслуживания «ASAN Viza».

Как сообщает АПА, с 15 мая в аэропортах Азербайджана начнется выдача электронных виз посредством системы «ASAN Viza» гражданам 15 государств - Катар, Оман, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Япония, Индонезия, Иран, Китай, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Турция, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.

Терминалы самообслуживания «ASAN Viza» обеспечены считывателями общегражданских паспортов специального назначения, POS-терминалами для электронных платежей и устройствами приема купюр.

Портал «ASAN Viza» и терминалы самообслуживания функционируют на 7 языках – азербайджанском, французском, испанском, арабском, фарси и русском.

Помимо терминалов самообслуживания, в 4 окнах будет осуществляться выдача виз и оказание банковских услуг. Это упростит процесс выдачи виз въезжающим в страну иностранцам.

В среднем на получение визы уйдет около двух минут.

Отметим, посредством портала «ASAN Viza» обеспечивается выдача электронных виз 95 странам. Государственная пошлина за визу, выдаваемую посредством портала, составляет 20 долларов США. Система полностью автоматизирована и выдача электронных виз в течение 3 дней (стандартная) и 3 часов (срочная) до прибытия в страну осуществляется посредством сайта www.eviza.gov.az.