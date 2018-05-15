В Казахстане произошло сильное землетрясение

2018-05-15 10:08 | www.apa.az | 7

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в 07.25 вторника по времени Астаны на территории Казахстана.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 637 километрах на северо-восток от Алма-Аты.

«Магнитуда MPV - 5.1. Координаты эпицентра 47.77 градусов северной широты, 81.84 градусов восточной долготы. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет», - отмечается в сообщении.