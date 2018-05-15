В Киеве задержаны 20 азербайджанцев - ВИДЕО

2018-05-15 09:12 | www.oxu.az | 8

Национальная полиция Украины вместе с таможенной службой провели рейд в Киеве и обнаружили 32 нелегальных мигранта, проживавших в хостеле возле рынка «Троещина».

Из них 20 - азербайджанцы, передает Oxu.Az со ссылкой на украинские СМИ.

Также среди задержанных нелегалов 8 граждан Бангладеша, один - Таджикистана, два - Узбекистана и один гражданин России.

Установлено, что все они попали в Киев из России в обход официальных пунктов пропуска через государственную границу Украины.

«За такое ​​«путешествие» каждый из нелегалов платил от 3 000 до 5000 долларов США своим землякам, которые способствовали им в незаконном перемещении», - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Также сообщается, что в настоящее время готовятся необходимые документы для депортации «гостей» и проводятся мероприятия, направленные на установление причастности к нелегальному бизнесу сотрудников правоохранительных органов.