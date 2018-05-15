В Азербайджане с января 2017 года более 430 иностранцам выданы визы посредством «ASAN Viza»

2018-05-15 10:12 | www.apa.az | 8

«С января 2017 года до сегодняшнего дня более 430 иностранцам выданы визы посредством «ASAN Viza».

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель «ASAN xidmət» Ульви Мехдиев.

По его словам, с сегодняшнего дня в аэропорту Гейдара Алиева начинается выдача виз «ASAN» гражданам 15 стран: «В течение ближайшего времени в других международных аэропортах нашей страны будут выдаваться визы «ASAN». Визы в аэропорту выдавались и раньше. Однако новая система устраняет полностью человеческий фактор. Иностранцы подходят к терминалам, вводят паспортные данные и в течение максимум 2 минут получают визы для въезда в страну. Система прозрачная и автоматизированная».

Отметим, с сегодняшнего дня в аэропорту Гейдара Алиева начинается выдача виз «ASAN» гражданам 15 стран – Бахрейна, ОАЭ, Южной Кореи, Китая, Ирана, Израиля, Индонезии, Кувейта, Катара, Малайзии, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Турции и Японии.