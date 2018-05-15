Виновному в смерти отца Аллахверанова вынесен приговор

2018-05-15 09:23 | www.oxu.az | 7

Суд Хабаровска приговорил виновного в гибели отца Анара Аллахверанова к трем годам заключения, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Анар Аллахверанов - обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. В январе 2018 года отец Анара был сбит насмерть 25-летним водителем.

Молодой водитель, сбивший на пешеходном перехода отца Анара Аллахверанова, признан судом виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Напомним, в августе 2017 года во время драки с Анаром Аллахверановым был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Адвокат Аллахверанова неоднократно сообщал, о том, что в адрес обвиняемого поступали угрозы.

Следствием, рассматривавшим дело о ДТП отрабатывалась версия мести сторонников Драчева, однако, эта гипотеза не подтвердилась.