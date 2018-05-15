Беларусь предлагает Таджикистану и другим странам региона кооперацию в АПК и промышленности

2018-05-15 09:47 | www.trend.az | 7

Беларусь предлагает Таджикистану и другим странам региона кооперацию в АПК и промышленности. Об этом сегодня в Душанбе на бизнес-форуме заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, сопредседатель белорусско-таджикской межправкомиссии Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.



Леонид Заяц предложил развивать сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса, создания совместных предприятий по производству продуктов питания. "Предлагаю обсудить вопросы дальнейшей кооперации. Мы имеем большие сырьевые возможности в молочном направлении. Мы готовы организовать на площадке Таджикистана, а также Афганистана, Узбекистана, Казахстана совместные предприятия по переработке белорусского молока по белорусским технологиям в сопровождении наших специалистов", - сказал он.



Беларусь также готова рассмотреть возможности по организации совместных предприятий по переработке говядины, мяса птицы и затем под единым брендом выходить на рынки других стран. "Мы также готовы оказать содействие в строительстве молочно-товарных комплексов с оснащением необходимым техническим оборудованием белорусского производства, поставкой племенного скота и сопровождением технологии до выхода на проектную мощность", - предложил Леонид Заяц.



Он добавил, что существует широкий потенциал и по сотрудничеству в области машиностроения, начиная от сельхозтехники до большегрузных БелАЗов, коммунальной техники.



"Мы имеем возможность сотрудничества в области здравоохранения, по организации производства, сбора и переработки лекарственных растений. Мы имеем опыт оказания услуг по проведению уникальных операций", - сказал министр.



Он также отметил возможности для развития сотрудничества в сферах образования, инноваций, IT-технологий.



На бизнес-форуме Белорусская торгово-промышленная палата подписала меморандум о взаимопонимании с государственным унитарным предприятием "Таджинвест" при Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана.



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