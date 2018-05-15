На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

2018-05-15 10:15 | www.apa.az | 5

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 16-го мая года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Ходжавендского района планируется проведение очередного мониторинга.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.



Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Огнйен Йович, Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.