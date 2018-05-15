В Сабирабаде умерли двое новорожденных

2018-05-15 09:31 | www.oxu.az | 7

Двое младенцев умерли в Сабирабаде вскоре после рождения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в родильном отделении Центральной больницы Сабирабадского района умерли двое новорожденных.

Жительница села Ени Новрузлу Саатлинского района Сания Ахмедова 1996 года рождения ночью родила ребенка, который прожил лишь до утра.

Примерно в то же время девочка, рожденная жительницей села Аскербеи Сабирабадского района Раваной Юсифовой 1995 года рождения, умерла спустя несколько часов. Причина смерти младенцев пока неизвестна.

Тела детей направлены в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту в правоохранительных органах ведется расследование.