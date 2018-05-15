Эрдоган уверен в невиновности задержанного в США экс-замглавы Halkbank

2018-05-15 09:52 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Обвинения против задержанного в США экс-заместителя председателя турецкого Halkbank Хакана Атиллы можно расценивать как обвинения против Турции, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что Хакан Атилла не является виновным.

Напомним, что в марте 2016 года Хакан Атилла и турецкий бизнесмен иранского происхождения Рза Зарраб были арестованы в США по обвинению в попытке обойти санкции против Ирана.

«Хочется верить, что задержание Хакана Атиллы не повлияет негативно на отношения Анкары и Вашингтона», - сказал Эрдоган.

Комментируя ранее арест турецкого бизнесмена Рзы Зарраба по обвинению в нарушении режима санкций в отношении Ирана, президент Турции отметил, что Турция не обещала США присоединиться к санкциям в отношении Исламской Республики.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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