В Брюсселе встретятся главы МИД "евротройки", Могерини и Зариф

2018-05-15 09:54 | www.trend.az | 6

Главы МИД стран "евротройки", участников иранской ядерной сделки, соберутся во вторник в Брюсселе на переговоры с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, после чего пройдет общая встреча с главой МИД Ирана, на которой стороны предпримут попытку договориться о сохранении соглашения по атому, сообщает РИА Новости.

Эти встречи ранее на неделе анонсировала глава европейской внешнеполитической службы. Конкретные предложения или идеи, которые могут обсуждаться на переговорах, в Брюсселе не раскрывают. Но дискуссии состоятся уже по итогам поездки иранского министра Мохаммада Джавада Зарифа в Пекин и Москву.

Ранее Могерини подтвердила намерение стран ЕС работать с партнерами по соглашению, в том числе с Ираном, для сохранения договоренностей после выхода из них США. При этом представители Еврокомиссии подтвердили в понедельник, что ЕС поддерживает контакты по ситуации вокруг иранской ядерной сделки не только с партнерами, заявившими о приверженности соглашению, но и с США, которые из него вышли.

Отвечая на вопросы журналистов, обсуждаются ли в ходе этих контактов предложения Вашингтона начать переговоры о новой сделке, в ЕК заявили, что соглашение с Ираном уже есть, оно работает, а все иные озабоченности, связанные с политикой Ирана, следует обсуждать вне рамок договоренностей по атому.