Стал известен размер госпошлины за визу, которая будет выдаваться в аэропортах посредством «ASAN Viza»

2018-05-15 10:24 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям «ASAN xidmət» Ульви Мехдиев сказал, что выдаваемая в аэропортах «ASAN Visa» будет бесплатной для граждан Японии, пошлина за визу для граждан Турции составит 11 долларов. Государственная пошлина за выдаваемые в аэропортах визы для граждан других государств составляет 26 долларов США.

Пошлина за визу, которая будет выдаваться в аэропортах посредством «ASAN Viza» гражданам 15 государств, подсчитывается вместе с платой за обслуживание.

Отметим, посредством портала «ASAN Viza» обеспечивается выдача электронных виз 95 странам. Государственная пошлина за визу, выдаваемую посредством портала, составляет 20 долларов США. Система полностью автоматизирована и выдача электронных виз в течение 3 дней (стандартная) и 3 часов (срочная) до прибытия в страну осуществляется посредством сайта www.eviza.gov.az.