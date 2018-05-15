В Сабирадабе умерли два новорожденных

2018-05-15 10:28 | www.apa.az | 7

В Сабирабаде умерли два новорожденных.

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, ночью в родильном отделении Сабирададской районной центральной больницы после рождения умерли два младенца.

Жительница села Ени Новрузлу Саатлинского района Ахмедова Сания Дахылали гызы (1996 г.р.) родила ночью мальчика, который к утру скончался.

Также в эту ночь родила девочку жительница села Аскербеи Сабирабадского района Юсифова Ревана Рахиль гызы (1995 г.р.). Новорожденная также скончалась через несколько часов.

Причина смерти младенцев пока не известна. Родители детей обратились в правоохранительные органы. По обоим фактам ведутся расследования.