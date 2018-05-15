ОБСЕ проведет мониторинг

2018-05-15 09:40 | www.oxu.az | 6

Планируется проведение очередного мониторинга ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве обороны, мониторинг пройдет в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 16 мая на территории Ходжавендского района.

Со стороны Азербайджана за ситуацией понаблюдают полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару и Мартин Шустер.

Со стороны Армении мониторинг проведут их коллеги Огньен Йович, Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.