ОБСЕ проведет на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении очередной мониторинг

2018-05-15 10:05 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/- В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, в среду на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Ходжавендского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном во вторник.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Огнйен Йович, Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.