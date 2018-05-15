Все такситы ведут в Милан! ®

2018-05-15 10:37 | www.apa.az | 8

Владельцы BirKart от Kapital Bank смогут участвовать в новой выигрышной лотерее. С 15 мая до 15 сентября 2018-го года владельцы BirKart, совершившие покупки такситом у партнеров банка, автоматически становятся участниками лотереи.

Каждая покупка по такситной оплате равняется одному шансу в лотерее. 22-го числа каждого месяца среди участников Лотереи будут разыграны 50 манатов для 400 победителей, 40 сертификатов на туры в пределах страны на сумму 300 манатов и 4 iPhone X. В завершающим тираже лотереи будет разыгрываться основной приз – поездка в Милан на двоих и 2 000 манатов.

Следует отметить, что BirKart могут приобрести и клиенты, которые не получают пенсию и зарплату посредством Kapital Bank. Карта станет доступной всем подавшим заявку в любой филиал банка кому в момент подачи заявки свыше 18 лет.

Отметим, что BirKart имеет ряд преимуществ, таких как: получения таксита до 18 месяцев, до 40 дней беспроцентного кредита, снятия всей суммы в виде денежных средств по карте и возможность получить до 10% кешбека при оплате продуктов и услуг. Карта выпускается на базе платежной системы Visa, сроком до 36 месяцев и обеспечивается бесплатным SMS уведомлением со стороны Kapital Bank.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-ми отделениях во всех районах и городах Азербайджана.