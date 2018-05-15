«ASAN Viza» начала действовать в бакинском аэропорту

2018-05-15 09:53 | www.oxu.az | 8

Началась выдача виз иностранцам с помощью терминалов самообслуживания «ASAN Viza» в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

Как передает Oxu.Az, с помощью терминалов «ASAN Viza» визы смогут получить граждане 15 стран – это Бахрейн, ОАЭ, Южная Корея, Китай, Иран, Израиль, Индонезия, Кувейт, Катар, Малайзия, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция и Япония.

Отметим, что с января 2017 года с помощью системы «ASAN Viza» иностранцам в течение трех часов выдаются электронные визы, пошлина составляет 20 долларов США.

До мая этого года с помощью системы «ASAN Viza» электронные визы получили 420 тыс. иностранцев.

Али МАМЕДОВ

