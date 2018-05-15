Министерство оштрафовало главу муниципалитета – ФОТО

2018-05-15 10:00 | www.oxu.az | 7

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана оштрафовало председателя еще одного муниципалитета.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, сотрудники департамента по охране окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов провели рейды с целью проверки соблюдения требований экологического законодательства.

В ходе рейда было установлено, что на территории муниципалитета Синджан Огузского района неправильно утилизируют бытовые отходы.

По факту в отношении председателя муниципалитета Синджан Сархана Захидова был составлен протокол, и в соответствии с Кодексом административных правонарушений он был оштрафован на три тысячи манатов.

Председателю муниципалитета было дано «принудительное указание» очистить территорию от мусора.