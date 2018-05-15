Президенты США и Узбекистана заключат соглашения на $8,5 млрд

2018-05-15 10:16 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Во время официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США стороны планируют подписать более 40 документов, в том числе торгово-экономические и инвестиционные соглашения на общую сумму 8,5 миллиарда долларов США. Об этом на брифинге в Вашингтоне сообщил пресс-секретарь президента Комил Алламжонов.

Пресс-секретарь добавил, что приведенные цифры могут быть изменены во время визита.

Ожидается, что Шавкат Мирзиёев прибудет в аэропорт «Эндрюс» в Вашингтоне 15 мая.

«Обе стороны уделяют большое внимание данному визиту. Администрация США оценила визит президента Узбекистана как исторический», – отметил Алламжонов.

Шавкат Мирзиёев 16 мая встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Вначале состоятся переговоры в узком кругу, затем – в расширенном составе.

Стороны рассмотрят вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах.