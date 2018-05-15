Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Современного образовательного комплекса им. Гейдара Алиева

2018-05-15 10:20 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку состоялось открытие нового здания Современного образовательного комплекса имени Гейдара Алиева.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.
Глава государства и его супруга разрезали ленту, символизирующую открытие комплекса, и ознакомились с созданными здесь условиями.
Министр образования Джейхун Байрамов проинформировал Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву о работах, проведенных в комплексе.
Новость обновляется
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.