Названы пошлины на получение «ASAN Viza»

2018-05-15 10:04 | www.oxu.az | 6

Для граждан Турции и Японии имеются исключения при получении «ASAN Viza».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət) Ульви Мехтиев.

«Если для граждан других стран цена на визу составляет 20 долларов, то для граждан Турции получить визу в Азербайджан обойдется в 10 долларов», - сказал он.

Также Мехтиев отметил, что для граждан Японии получить визу в Азербайджане - бесплатно.

Отметим, что во вторник началась выдача виз иностранцам с помощью терминалов самообслуживания «ASAN Viza» в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

С помощью терминалов «ASAN Viza» визы смогут получить граждане 15 стран – это Бахрейн, ОАЭ, Южная Корея, Китай, Иран, Израиль, Индонезия, Кувейт, Катар, Малайзия, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция и Япония.

Али МАМЕДОВ

