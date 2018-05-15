DÇ-2018: Portuqaliya millisinin ilkin heyəti açıqlanıb

2018-05-15 11:24 | www.apa.az | 12
Rusiyada keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının startına 30 gün qalır. Apasport.az-ın Portuqaliya Futbol Federasiyasının saytına istinadən məlumatına görə, yığmanın baş məşqçisi Fernandu Santuş 35 nəfərdən ibarət geniş heyəti açıqlayıb.
Qapıçılar: Antoni Lopeş (“Lion”), Beto (“Göztəpə”), Ruy Patrisio (“Sportinq”);
Müdafiəçilər: Antuneş (“Xetafe”), Bruno Alveş (“Reyncers”), Sedrik Soareş (“Sauthempton”), Juan Kanselo (“İnter”), Joze Fonte (“Dalyan İfan”), Luiş Neto (“Fənərbaxça”), Mariu Ruy (“Napoli”), Nelson Semedo (“Barselona”), Pepe (“Beşiktaş”), Rafael Qerreyro (“Borussiya” Dortmund), Rikardo Pereyra (“Porto”), Rolando (“Marsel”), Ruben Diaş (“Benfika”);
Yarımmüdafiəçilər: Adrien Silva (“Lester”), Andre Qomeş (“Barselona”), Bruno Fernandeş (“Sportinq”), Joao Mario (“Vest Hem”), Joao Moutinyo (“Monako”), Manuel Fernandeş (“Lokomotiv”), Ruben Neveş (“Vulverhempton”), Serjio Oliveyra (“Porto”), Villiam Karvalyo (“Sportinq”);
Hücumçular: Andre Silva (“Milan”), Bernardo Silva (“Mançester Siti”), Kriştianu Ronaldo (“Real”), Eder (“Lokomotiv”), Jelson Martinş (“Sportinq”), Qonsalo Qedeş (“Valensiya”), Nani (“Latsio”), Paulinyo (“Braqa”), Rikardo Kuarejma (“Beşiktaş”), Roni Lopeş (“Monako”).
Yekun hazırlıqlar tamamlandıqdan sonra siyahıdakı futbolçu sayı 23-ə endiriləcək.