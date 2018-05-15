Пересадка памяти становится реальностью

2018-05-15 10:10 | www.oxu.az | 8

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе впервые осуществили пересадку памяти между живыми существами - морскими улитками - через инъекцию специфических рибонуклеиновых кислот (РНК).

Как передает Oxu.Az, статья исследователей опубликована в журнале eNeuro, сообщает EurekAlert!.

Ученые подвергали моллюсков рода Aplysia слабому воздействию электрического тока. В ходе каждой из двух сессий, разделенных 24 часами, биологи пять раз прикасались электродами к ноге улиток через каждые 20 минут.

У животных выработался защитный рефлекс, выражающийся в сокращении мышц в течение 50 секунд при последующих контактах с электродами. У улиток в контрольной группе, у которых биологи не вызывали сенсибилизацию, длительность реакции на ток составила одну секунду.

Исследователи извлекали РНК, которая была накоплена в нервной системе животных, как получивших удары током, так и не сенсибилизированных. В первом случае, молекулы были введены в семь улиток, не прошедших процедуру воздействия током. Во втором случае, инъекции РНК также проводились моллюскам без выработанного рефлекса. Оказалось, что пересадка рибонуклеиновых кислот от сенсибилизированных улиток способствовала развитию у моллюсков в контрольной группе условного рефлекса продолжительностью 40 секунд.

Ученые выяснили, что за выработку рефлекса отвечают сенсорные нейроны, которые становятся возбудимыми в присутствии определенных РНК.

По мнению исследователей, результаты показывают, что воспоминания хранятся в ядрах нейронов, где активируются специфические гены и синтезируются соответствующие рибонуклеиновые кислоты.

Биологи считают, что в будущем данный метод может быть использован для восстановления воспоминаний, утерянных на ранних стадиях болезни Альцгеймера.