В Турции начинается Саммит спикеров

2018-05-15 10:16 | www.oxu.az | 8

Председатель Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Огтай Асадов находится с визитом в Стамбуле с целью участия во встрече спикеров, посвященной 25-й годовщине Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества.

Как передает Oxu.Az, в мероприятии примут участие глава делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее, депутат Эльдар Гулиев, глава Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

На церемонии открытия Саммита спикеров ожидается участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также председателя Великого национального собрания (парламента) Турции Исмаила Гахрамана.

В рамках встречи ожидаются выступления председателей парламента о роли парламентов в будущей деятельности Организации черноморского экономического сотрудничества.

По итогам мероприятия будет подписана Совместная декларация в связи с 25-летием структуры.

В рамках мероприятия состоятся встречи Огтая Асадова с главами делегаций.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

