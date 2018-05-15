В связи с проведением в Баку Европейского юношеского олимпийского фестиваля создан Оргкомитет

2018-05-15 11:18 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением в Баку в 2019 году Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Как сообщает АПА, председателем Оргкомитета является первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместителем председателя Оргкомитета – министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики, вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики Азад Рагимов.

Отметим, Европейский юношеский олимпийский фестиваль будет проведен в Баку с 20 по 28 июля 2019 года.