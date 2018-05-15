Аллахшукюр Пашазаде: «Кудс – столица мусульман, Палестины»

2018-05-15 11:30 | www.apa.az | 8

Как сообщает АПА, с этим заявлением выступил председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что вмешательство другой страны в проблему Кудса приведет к большой трагедии: «Это уже происходит. Погибли 59 мусульман, около 2 тысяч человек получили ранения. Мы пережили нечто подобное в январе 1990 года. Сейчас эта агрессия повторяется в Кудсе».

Шейхульислам сказал, что Кудс - это родная и священная земля мусульман: «Причиной происходящего сегодня в Кудсе является отсутствие единства среди мусульманских государств. Некоторые государства умело пользуются этим».