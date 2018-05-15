Из Ташкента по всему свету: Узбекистан продолжает возобновлять автобусное сообщение с соседями

2018-05-15 11:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Таджикистан с 15 мая возобновили регулярное автобусное сообщение между двумя странами, сообщили во вторник РИА Новости со ссылкой на Узбекское агентство автомобильного транспорта («Узавтотранс»)

Напомним, что автобусное сообщение между Узбекистаном и Таджикистаном было прекращено в 1992 году, с началом гражданской войны в Таджикистане.

«Первый презентационный рейс по маршруту «Ташкент–Худжанд–Ташкент» для рабочей группы с представителями министерств и ведомств и СМИ отправился 15 мая с автовокзала «Ташкент» в 8:30 (ташкентское время)», – сообщает «Узавтотранс».

Согласно информации, протяженность маршрута составляет 174 километра, время в пути – 4,5 часа. Планируется осуществлять три рейса в день. Стоимость проезда по маршруту составит 50 тысяч сумов (около 6 долларов).

По данным агентства, пассажиры автобусных рейсов будут в приоритетном порядке проходить границу через контрольно-пропускные пункты в течение получаса.

Напомним также, что с 8 января были также возобновлены автобусные рейсы между Узбекистаном и Казахстаном, а в начале мая – между Узбекистаном и Кыргызстаном. Регулярное автобусное сообщение между странами отсутствовало с середины 90-х годов.