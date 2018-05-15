В Греции полиция очищает от мигрантов старый порт в городе Патры

2018-05-15 11:02 | www.trend.az | 6

Крупная полицейская операция проходит во вторник утром в греческом городе Патры на севере Пелопоннеса — полиция вывозит иммигрантов из самовольно устроенных лагерей на двух заброшенных заводах, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Patras Times.

Операция началась на рассвете, в ней участвуют 380 полицейских, 10 подразделений спецназа полиции, говорится в сообщении.

С заводов "Ладопулос" и "АВЕКС" на территории старого порта выведены более 550 человек, их сажают в автобусы и отправляют в лагеря размещения мигрантов возле города Ахайя, пишет издание.

Завершить операцию планируется в течение дня.