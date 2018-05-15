Сегодня в прямом эфире Xəzər TV определятся 100 победителей лотереи «Yüzdən Biri Ol» Международного банка Азербайджана ®

2018-05-15 11:51 | www.apa.az | 6

Сегодня в прямом эфире Xəzər TV в 22:00 будет разыгран призовой фонд весенней выигрышной стимулирующей лотереи, проводимой Международным банком Азербайджана под девизом «Yüzdən biri ol!». Следить за прямым эфиром также будет возможно посредством страницы Банка в социальной сети Facebook.

Победители будут выбраны компьютером в случайном порядке. Лотерея проводится одним тиражом в 6 этапов. В целом, победителями станут 100 участников лотереи. Поэтапно 60 участников выиграют по 100 манатов, 25 участников – 300 манатов, 10 участников – 500 манатов. Два победителя станут обладателями Ipad Pro 9.7, а еще двое получат Iphone X. Участник, занявший первое место, получит туристическую путевку на двоих на Мальдивские острова (одна неделя в 5* отеле). Победители предыдущих этапов получат право на участие лишь в финальном розыгрыше, а в поэтапных розыгрышах они смогут победить лишь раз. Сотрудники Международного банка Азербайджана в лотереи участия не принимают. Результаты лотереи будут размещены на сайте Банка www.ibar.az и опубликованы в газете «Xalq qəzeti».

Напомним, что на период действия кампании с 15 марта по 30 апреля на каждые 100 манатов, уплаченных клиентами Банка при безналичных расчетах внутри страны, за ее пределами или онлайн посредством пластиковых карт Международного Банка Азербайджана, предоставлялся один шанс на победу в лотерее (более мелкие платежи суммировались до достижения нужной отметки, в то же время платежи в иностранной валюте учитывались в манатном эквиваленте). Клиентам, получившим в банке на время проведения кампании кредиты наличностью, был предоставлен один шанс на каждые 500 манатов кредита.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.