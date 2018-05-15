Аллахшукюр Пашазаде: «Ахунды и имамы, принимающие участие в церемониях до ифтара, будут наказаны»

2018-05-15 11:54 | www.apa.az | 6

Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде предупредил ахундов и имамов, принимающих участие в церемониях состоятельных людей до начала ифтара во время месяца Рамазан.

Как сообщает АПА, шейхульислам сказал, что организация церемоний под прикрытием эхсана (поминального обеда) до ифтара, а также участие в таких церемониях наших мулл, неверно.

Он отметил, что в случае выявления такого факта, религиозный деятель будет наказан: «Такие действия противоречат устоям ислама. Если у кого-то есть возможность, это не означает, что он должен выступать против поста».