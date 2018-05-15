В Стамбуле задержаны свыше 50 членов «Исламского Государства»

2018-05-15 11:16 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В рамках осуществленной полицией Стамбула спецоперации задержаны 54 членов террористической организации «Исламское Государство» (ИГ), пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что среди задержанных имеются иностранные граждане.

Личности и гражданство задержанных не разглашается. Согласно данным СМИ ряд задержанных ранее принимали активное участие в составе террористических группировок в Сирии и в Ираке.

Отметим, что 28 апреля в рамках проведенной в Стамбуле спецоперации задержали 41-го члена ИГ.

Напомним, что 13 апреля в турецкой провинции Адана в рамках спецоперации был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей (ИГ).

Отметим, что 24 января текущего года в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн.