УМК издало фетву в связи с началом месяца Рамазан

2018-05-15 11:59 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, фетва была принята в ходе сегодняшнего заседания Совета гази.

Согласно расчетам Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА, первый день месяца Рамазан в Азербайджане приходится в 2018 году на 17 мая по григорианскому летоисчислению, а ночь ният (ночь намерений) – в ночь с 16 на 17 мая.

Как и каждый год УМК и Шамахинская астрофизическая обсерватория НАНА составили специальный календарь месяца Рамазан, а также памятку в помощь мусульманам, соблюдающим пост. Совет гази и Научно-религиозный совет заявляют, что использование верующими календарей, поступивших из других источников, носящих провокационный и раскольнический характер, неприемлемо. «Уверены, что Госкомитет по работе с религиозными структурами и местные органы исполнительной власти помогут нам в этом, а также будет контролировать агитацию и распространение в СМИ и соцсетях утвержденного УМК календаря», - говорится в фетве.

В Фетве отмечается, что в зависимости от степени видимости луны в первый день месяца Шавваль праздник Рамазан - Eydül-Fitr приходится на 15 июня. Праздник Рамазан отмечается на государственном уровне, праздничный день считается нерабочим.

Своевременная (в последний день Рамазана) выплата закят аль-фитра нуждающимся является обязательным деянием (ваджиб) для всех мусульман. По заключению Совета гази, при закяте рекомендуется учитывать на каждого члена семьи 5-10 манатов.