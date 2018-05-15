Азербайджан и Турция планируют утроить число прямых авиарейсов

2018-05-15 12:03 | www.apa.az | 5

Азербайджан и Турция могут увеличить число авиарейсов в 3 раза.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госагентстве гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, авиационные власти двух стран в настоящее время изучают условия либерализации воздушного сообщения. Так, в рамках международной конференции по авиации в Турции 24 апреля 2018 года делегации двух стран обменялись предложениями об увеличении числа рейсов и подготовили проект протокола. Окончательное решение и подписание протокола может состояться в ближайшее время после двусторонних консультаций между органами гражданской авиации Азербайджана и Турции при участии национальных авиакомпаний.