Мехтиев: Аэропорты в регионах тоже перейдут на «ASAN Viza»

2018-05-15 11:02 | www.oxu.az | 6

Аэропорты Гянджи, Лянкярана, Габалы в скором времени перейдут на систему «ASAN Viza».

Как передает Oxu.Az, об этом сказал журналистам председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət) Ульви Мехтиев.

По его словам, это новшество планируется внедрить уже в течение следующего месяца.

Отметим, что во вторник началась выдача виз иностранцам с помощью терминалов самообслуживания «ASAN Viza» в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

В аэропорту установлены 14 терминалов «ASAN viza», функционируют банковское окно и другие вспомогательные окна. Иностранец может заплатить пошлину онлайн или в банке.

В целом, с помощью терминалов «ASAN Viza» визы смогут получить граждане 15 стран – это Бахрейн, ОАЭ, Южная Корея, Китай, Иран, Израиль, Индонезия, Кувейт, Катар, Малайзия, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция и Япония.

Али МАМЕДОВ

